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Журналист-международник Алексей Букалов скончался в Риме

Культура

Писателю-пушкинисту было 78 лет

Рим, 27 декабря 2018, 15:07 — REGNUM  Скончался известный журналист-международник, писатель-пушкинист, переводчик Алексей Букалов. Он умер в Риме, пишет ТАСС. Журналисту было 78 лет.

О месте и дате похорон будет сообщено дополнительно.

Уроженец Ленинграда Алексей Букалов окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (ныне — МГИМО), затем заочную аспирантуру этого вуза.

Деятельность на дипломатическом поприще он начинает с 1962 года — референт, атташе посольства СССР в Сомали, сотрудник Третьего Африканского отдела МИД, первый секретарь посольства СССР в Эфиопии, первый секретарь посольства СССР в Италии.

С 1978 года начинается его путь в журналистике. Он является автор не только тысяч сообщений о политике и дипломатии Ватикана, но и книги «С понтификами по белу свету», в которой отражён его уникальный опыт общения с тремя главами Римско-католической церкви — Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франциском.

Алексей Букалов также хорошо известен как авторитетный исследователь творчества Александра Пушкина.

За свой труд был не раз отмечен различными профессиональными наградами как в России, так и за рубежом.

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