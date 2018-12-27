Журналист-международник Алексей Букалов скончался в Риме

Рим, , 15:07 — REGNUM Скончался известный журналист-международник, писатель-пушкинист, переводчик Алексей Букалов. Он умер в Риме, пишет ТАСС. Журналисту было 78 лет.

О месте и дате похорон будет сообщено дополнительно.

Уроженец Ленинграда Алексей Букалов окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (ныне — МГИМО), затем заочную аспирантуру этого вуза.

Деятельность на дипломатическом поприще он начинает с 1962 года — референт, атташе посольства СССР в Сомали, сотрудник Третьего Африканского отдела МИД, первый секретарь посольства СССР в Эфиопии, первый секретарь посольства СССР в Италии.

С 1978 года начинается его путь в журналистике. Он является автор не только тысяч сообщений о политике и дипломатии Ватикана, но и книги «С понтификами по белу свету», в которой отражён его уникальный опыт общения с тремя главами Римско-католической церкви — Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франциском.

Алексей Букалов также хорошо известен как авторитетный исследователь творчества Александра Пушкина.

За свой труд был не раз отмечен различными профессиональными наградами как в России, так и за рубежом.