Джош Бролин назвал Райана Рейнольдса жертвой нападения бобра

Лос-Анджелес, США, , 14:59 — REGNUM Актер Джош Бролин вслед за Хью Джекманом решил немного поиздеваться над Райаном Рейнольдсом. Он выложил в сеть ролик, в котором назвал своего коллегу жертвой нападения бобра. Видео было опубликовано 26 декабря на портале Comicbook.

https://www.instagram.com/p/Brti8cnlUjd/

«Его лицо выглядит так, как будто на него напал бобёр», — сказал Бролин на камеру после того, как запечатлел в кадре грузовик с рекламой на бортах, на которой присутствовала фотография Рейнольдса. «Я думал, он был женат», — добавил актер.

Читайте также: Новый мультфильм «Трансформеры» расскажет историю планеты Кибертрон

Напомним, уже некоторое время Райан Рейнольдс обменивается шутками с Хью Джекманом в соцсетях. В ноябре 2018 года исполнитель роли Дедпула пошутил под фотографией, на которой были запечатлены болтающие Джекман и актриса Эмили Блант, являющаяся женой режиссера Джона Красински. Рейнольдс тогда намекнул Красински на то, что Джекман ухаживает за его женой.

Читайте ранее в этом сюжете: Marvel опубликовала постер с командой Starforce расы Крии