Фестиваль «Человек мира. Проявление» пройдет в Суздале с 1 по 7 января

Суздаль, Владимирская область, , 14:48 — REGNUM Фестиваль «Человек мира. Проявление» пройдёт в дни новогодних каникул сразу на шести площадках: Суздальский кремль, администрация города и Дом культуры, Гостиный двор, Подвал торговых палат и Зарядье. Об этом ИА REGNUM 27 декабря сообщили организаторы мероприятия.

«Наша задача — ответить на вопрос, что значит быть Человеком Мира сегодня, — заявил создатель лаборатории «Человек мира» Андрей Попов. — Мы хотим объединить друзей в творческую движущуюся лабораторию, которая создаёт в пути и на остановках уникальный контент, связанный с историей России, с её будущим и прошлым, связывая человеческие истории в единое полотно. Суздаль — это уникальный город, музей под открытым небом. На мой взгляд, это истинный культурный центр нашей страны, и задача фестиваля — рассказать об этом».

Гости фестиваля смогут посетить фотовыставки российских и зарубежных фотографов, кинопоказы, побывать на концертах пианиста Петра Айду, скрипачки Аси Соршневой и мэтра русского фолка Сергея Старостина и посмотреть спектакль «Игра в советское прошлое».

Напомним, что первый этап фестиваля-лаборатории состоялся 28 июля в Русском Музее, Санкт-Петербург. В Михайловском саду была установлена сцена-рама, внутри которой разворачивалось визуально-музыкальное действие «Симфония труда». Более 40 музыкантов, режиссёров, актёров, певцов и мастериц-ткачих стали участниками многочасовой музыкальной инсталляции. Трансляцию с мероприятия посмотрели почти 180 000 человек.