Милонов попросил генерального прокурора РФ проверить фильм «Праздник»

Москва, , 14:34 — REGNUM Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов обратился 27 декабря к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку в отношении скандального фильма Алексея Красовского «Праздник».

Он попросил прокуратуру проанализировать фильм на его соответствие законодательству РФ и привлечь к ответственности «режиссера-ревизиониста». РИА Новости сообщили, что по мнению Милонова, фильм является оскорблением в адрес живых и погибших участников блокады Ленинграда.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что после появления трейлера фильма на YouTube он вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей. Многие из них посчитали, что картина является «издевательством». Согласно синопсису, фильм «Праздник» является «комедией» о том, как одна зажиточная семья праздновала Новый год в блокадном Ленинграде.

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