Российские веб-комиксы, чтобы скоротать новогодние каникулы

Москва, , 11:01 — REGNUM Юмористические веб-комиксы из нишевого способа самовыражения стали современным видом народного творчества, который любят и уважают люди по всему миру. Один из плюсов таких произведений — отсутствие необходимости в профильном образовании или поддержке крупных издателей. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку комиксов молодых российских авторов, которые нашли своего читателя в социальных сетях.

Блогер Саша с ником mamashalol рисует юмористические комиксы и отдельные зарисовки о буднях многодетной матери. У неё трое детей: Амелия, Василиса и Дима. Они и являются главными героями всех историй оптимистичной мамы. Первые комиксы Саша начала рисовать ещё в школе, быстро получив признание сверстников. Сейчас она работает дизайнером, аниматором и художником на фрилансе, а в свободное время рисует свою юмористические работы для социальных сетей. В Instagram-блоге mamashalol можно встретить не только нарисованные истории, но и рассказы из повседневной жизни Саши и её семьи. Сейчас в блоге 12,2 тыс. подписчиков.

https://www.instagram.com/p/BrO8FWKjiEv/

https://www.instagram.com/p/BqyxBD4jjUu/

В похожем стиле работает и Люба Соболь из Москвы. После рождения сына, художница начала рисовать для моральной разгрузи. До рождения сына Люба планировала работать аниматором, а свои первые комиксы и зарисовки сделала на специальном приложении в смартфоне. В своих работах комиксистка иронизирует над непростым образом жизни молодой мамы и показывает повседневные проблемы в юмористическом ключе. Сыну Любы — Лёве уже 2 года, он вдохновляет маму на большинство комиксов и иллюстраций. В Instagram-блоге moms. comics уже 29 тыс. подписчиков и их число неизменно растёт.

https://www.instagram.com/p/Br3LvwUFcK1/

https://www.instagram.com/p/Brr-Enbl0p0/

Анастасия Иванова с Урала рисует свои работы под ником Comicada. Причём, преимущественно для западных читателей. Анастасия работает иллюстратором персонажей уже 7 лет, но за собственные комиксы в этом году взялась впервые. Свои работы Comicada задумывала как онлайн-дневник, но со временем он перерос в собственную комикс-вселенную, рассказывающую о приключениях неунывающей блондинки. Свои комиксы Анастасия выпускает на двух языках: русском и английском, и считает, что их главная задача — вызвать улыбки на лицах людей. Недавно художница представила звёзд российской эстрады в образах супергероев: Филипп Киркоров стал Кингменом, Ольга Бузова — Бузвумен, а Игорь Николаев — Выпьемзалюбовьменом. В Instagram-профиле Comicada 47 тыс. подписчиков.

https://www.instagram.com/p/BrkzWUHlmPs/

https://www.instagram.com/p/Brxs-RKlqXw/

Дмитрию Пьянкову из Новосибирска 20 лет, и он выступает в комедийном жанре стендап. В творчестве Дмитрия соединяется его любовь к рисованию и юмору. Свои работы автор оценивает как «смешные, но немного жесткие». Дмитрий любит парадоксальные ситуации и отсылки к известным поп-культурным произведениям. Первые работы помогли ему зарабатывать больше, чем стендап-выступления, сейчас Дмитрий работает в команде другого комиксиста — Анатолия Чилика. В Instagram-профиле автора чуть более 3 тыс. подписчиков.

https://www.instagram.com/p/BoI9dMwl-fm/

https://www.instagram.com/p/BnBUtswFyZ8/

Александр Лазарев — инженер, ему 35 лет, и он ведет собственный паблик в социальный сети «ВКонтакте» «Ник Арауга: Портрет художника в ярости». Себя Александр считает карикатуристом. Работы автора отсылаются к произведением русской классической литературы и иронизируют над политикой и культурой в целом. Александр не считает себя популярным, хоть и признаёт, что его работы так или иначе видели очень многие пользователи социальных сетей. Многие комиксы и изображения автора являются кроссоверами (совмещение персонажей из разных произведений) и объединяют героев комиксов, литературных произведений и исторических личностей. Свои работы Александр выкладывают в паблике «ВКонтакте» и личном Twitter-аккаунте.

https://twitter.com/nik_aragua/status/1065185973695365120

https://twitter.com/nik_aragua/status/1058420209692958720

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