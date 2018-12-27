Певица Лолита объяснила свои слова о Крыме

Москва, , 13:25 — REGNUM Эстрадная исполнительница Лолита Милявская призвала не вырывать ее слова о Крыме из общего контекста интервью каналу «Крючок.TV». Об этом сообщает 27 декабря RT.

По словам певицы, когда она была маленькой, «Крым был Украиной», и в этом не было никакой политики, а было лишь «внутреннее ощущение».

«Это часть моей жизни, я не думала, что когда-нибудь Украина будет иметь такую вражду с Россией», — цитирует агентство ее слова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Лолита Милявская заявила, что для нее в душе Крым по-прежнему остается украинским.

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