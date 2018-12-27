В Самаре открылась рождественская выставка авторских кукол

Самара, , 13:05 — REGNUM Открытие выставки авторской куклы «В этом городе…» прошло в галерее «Новое пространство», сообщила пресс-служба Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ).

Традиционно, каждый год перед самыми долгожданными зимними праздниками галерея «Новое пространство» не просто экспонирует авторские куклы, а сама превращается в концептуальное арт-пространство, каждой деталью помогая раскрыть замысел художников и создать удивительное настроение у гостей.

В этот раз выставка авторских кукол раскрывает тему отношений художника и города. Четыре самарские художницы Надежда Овсянникова, Наталья Аказина, Наталья Стукалова и Мария Волкова на несколько дней буквально переселились в галерею СОУНБ, чтобы создать там атмосферу «своего города», в котором уже живут авторские куклы. «Гений места» помогает выразить их непростые характеры, порой философские размышления и целую гамму чувств, что читаются в их взглядах и выражениях лиц.

Экспозиция будет работать в новогодние каникулы и продлится до конца января 2019 года.