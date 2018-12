Составлен топ-5 самой популярной в Японии манги

Токио, , 12:27 — REGNUM Опубликован рейтинг самый популярной сегодня в Японии манги. Первое место занял сериал Тики Умино «Март приходит, подобно льву» (March Comes in Like a Lion). Об этом 26 декабря сообщил портал Anime News Network.

https://twitter.com/Anime/status/1078069710313402368

На второй позиции оказалась манга «Золотое божество» (Golden Kamuy) Сатору Нода, на третьей — «Атака титанов» (Attack on Titan) Хадзимэ Исаямы. В топ-5 вошли «Ван Пис» (One Piece) Эйитиро Оды и «Пять невест» (The Quintessential Quintuplets 7) Нэги Харубы.

Ранее стало известно, что в Китае ведется работа над созданием полнометражного аниме-фильма о жизни Карла Маркса. Картина получила название «Лидер» (The Leader).

