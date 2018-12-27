Кинопремия «Золотой орел» объявила номинантов

Москва, , 12:10 — REGNUM Экспертный совет Национальной академии кинематографических искусств и наук России для определения лауреатов премии «Золотой орел» за 2018 год предложил 51 полнометражный игровой фильм, 46 неигровых и 25 короткометражных фильмов. Торжественное награждение победителей пройдет 25 января 2019 года, а 26 декабря пресс-служба академии объявила номинантов.

Никаких неожиданностей не случилось, как и предсказывали кинокритики, лидерами по числу номинаций стали те картины, что возглавили и список самых кассовых отечественных фильмов — «Лёд» Олега Трофима выдвинут в 10 номинациях, «Движение вверх» Антона Мегердичева — в 9. Также претендентами на различные призы стали «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Война Анны» Алексея Федорченко и «Спитак» Александра Котта.

Лучшей актрисой может быть признана кто-то из «выдвиженцев» — Марта Козлова, Аглая Тарасова, Светлана Ходченкова или Ирина Горбачева, лучшим актером — Александр Петров, сумевший отличится сразу в трех фильмах, Владимир Машков, Олег Меньшиков, Андрей Смоляков.

За звания самого заметного сериала этого телевизионного сезона сразятся «Обычная женщина», «Хождение по мукам», «Мост» и «Березка».