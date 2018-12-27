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«Идущий на грозу»: выставка к столетию Даниила Гранина в Санкт-Петербурге

Культура

Писатель ушел из жизни в 98 лет

«Идущий на грозу»: выставка к столетию Даниила Гранина в Санкт-Петербурге
Иллюстрация: Kremlin.ru
Даниил Гранин

Санкт-Петербург, 27 декабря 2018, 11:26 — REGNUM  27 декабря в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге открывается выставка «Идущий на грозу», посвященная жизни и творчеству известного русского писателя Даниила Гранина. Она приурочена к 100-летию со дня рождения прозаика, ушедшего из жизни в 2017 году, когда ему было 98 лет. Экспозиция охватывает большой жизненный и литературный период: от первых рассказов в журнале «Резец» в 1937 году до самых поздних произведений — «Последняя тетрадь», «Мой лейтенант», «Она и все остальные. Роман о любви и не только». Авторы выставки попытались не только представить известные произведения, такие как «Иду на грозу», «Зубр» и другие, но и проследить путь их героев, где-то вымышленных, но по большей части реальных, таких как философ и биолог Александр Любищев, генетик Николай Тимофеев-Ресовский и других.

Выставка будет открыта до 6 февраля.

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Культурная хроника
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