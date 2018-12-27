Мэрию Ярославля оштрафовали за кондиционеры на фасаде дома-памятника

Ярославль, , 11:21 — REGNUM Кировский районный суд Ярославля принял решение оштрафовать комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля на 50 тысяч рублей за искажение облика памятника истории и культуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Как установила проверка департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, на памятнике культуры «Дом жилой Гарцевых с лавками» конца XVIII — начала XX века со стороны улицы Депутатской размещены кондиционеры.

Предписание убрать кондиционеры было выдано мэрии в марте этого года. В октябре сотрудники департамента убедились, что местные власти ничего не сделали.

Дом Гарцевых принадлежит мэрии, а управляет муниципальным имуществом как раз КУМИ. Более того, в этом здании КУМИ и зарегистрировано, а часть сдается в аренду.

В суде представители мэрии возражали, что пытались исправить ситуацию и перенести кондиционеры во двор. Но, как всегда, денег в бюджете не нашлось.

Суд не счел это объяснение убедительным и назначил за административное правонарушение штраф.

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