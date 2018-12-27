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Новый мультфильм «Трансформеры» расскажет историю планеты Кибертрон

Культура

Продюсер Лоренцо Ди Бонавентура заявил, что будущая анимационная картина понравится фанатам

Лос-Анджелес, США, 27 декабря 2018, 10:51 — REGNUM  Стало известно, что ведется работа над созданием нового анимационного фильма франшизы «Трансформеры», в котором будет рассказана история Кибертрона. Об этом 26 декабря сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1078130617257205760

О проекте в интервью журналистам рассказал давний продюсер «Трансформеров» Лоренцо Ди Бонавентура. Он подчеркнул, что фанатам вселенной будущая картина обязательно понравится.

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Напомним, Кибертрон — родная планета всех трансформеров, ранее она неоднократно появлялась в фильмах и сериалах. Последний раз её показали в картине «Бамблби» режиссёра Трэвиса Найта.

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