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Певица Лолита Милявская ответила на вопрос: «Чей Крым?»

Культура

Приезжая на полуостров, деятельница шоу-бизнеса поет на украинском языке

Москва, 27 декабря 2018, 10:50 — REGNUM  Эстрадная исполнительница Лолита Милявская подчеркнула, что для нее Крым по-прежнему остается украинским. Об этом певица заявила в интервью YouTube-каналу «Крючок.TV».

По словам представительницы шоу-бизнеса, для нее «не существует никаких политических игр», и, приезжая в Крым, она поет песни на украинском языке.

«Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе», — отметила Милявская, добавив, что не делит своих зрителей на российских и украинских.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля стало известно, что российскую певицу Лолиту Милявскую не пустили на Украину из-за того, что она в 2015 году посещала Крым.

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Шоу-бизнес
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