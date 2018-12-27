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В Российский прокат выходит фильм Алексея Сидорова «Т-34»

Культура

Фильм рассказывает о подвиге советских танкистов

В Российский прокат выходит фильм Алексея Сидорова «Т-34»
Цитата из к/ф «Т-34». реж Алексей Сидоров. 2018. Россия
Танкист

Москва, 27 декабря 2018, 10:49 — REGNUM  27 декабря на экраны страны выходит фильм режиссера Алексея Сидорова «Т-34». Картина производства кинокомпании «Централ Партнершип» повествует о подвиге молодого советского танкиста Николая Ивушкина в тылу врага. В основе фильма, как утверждает Алексей Сидоров, выступивший в данной работе и как сценарист, лежит подлинная история о противостоянии на полигоне в Германии группы немецких танков и нашего одиночного экипажа танка «Т-34», который использовался фашистами в качестве живой мишени для тренинга новых водителей. В главной роли — популярный актер Александр Петров. В фильме также снимались Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум и другие.

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Культурная хроника
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