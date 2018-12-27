Фильм «Елки Последние» выходит в российский прокат

Москва, , 10:19 — REGNUM 27 декабря в российский прокат выходит фильм «Елки Последние». Вынесенное в название слово «последние», по словам продюсера Тимура Бекмамбетова, является жестким подтверждением, что восьмичастевая новогодняя франшиза действительно подошла к концу. По традиции популярнейшие артисты Иван Ургант, Сергей Светлаков, Вера Брежнева, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева и многие другие разыграют несколько сценок, которые впоследствии замысловатым путем объединятся в одну радостную новогоднюю мысль.

Над картиной трудился большой коллектив известных деятелей отечественного кинематографа. Режиссерами выступили Тимур Бекмамбетов, Егор Баранов, Анна Пармас, Александр Котт. Сценарий написали Жора Крыжовников, Юлия Гулян, Иван Петухов, Егор Чичканов, Евгения Хрипкова, Дмитрий Литвиненко.