На экраны России выходит мультфильм «Три Богатыря и Наследница престола»

Москва, , 10:02 — REGNUM 27 декабря на экраны России выходит следующий полнометражный мультипликационный фильм из серии необыкновенных приключений легендарных русских силачей «Три Богатыря и Наследница престола». Производство студии анимационного кино «Мельница» и кинокомпании СТВ. Девятый блокбастер снял Константин Бронзит, создатель первой картины о богатырях. Нынешние приключения начинаются с вечно актуального — кому доверить царство, в случае чего… А далее маленьким зрителей, а также их родителям, которым картины полюбились не меньше, предстоит увидеть череду необыкновенных подвигов и забавных ситуаций.