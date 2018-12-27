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На экраны России выходит мультфильм «Три Богатыря и Наследница престола»

Культура

Режиссер фильма – Константин Бронзит

Москва, 27 декабря 2018, 10:02 — REGNUM  27 декабря на экраны России выходит следующий полнометражный мультипликационный фильм из серии необыкновенных приключений легендарных русских силачей «Три Богатыря и Наследница престола». Производство студии анимационного кино «Мельница» и кинокомпании СТВ. Девятый блокбастер снял Константин Бронзит, создатель первой картины о богатырях. Нынешние приключения начинаются с вечно актуального — кому доверить царство, в случае чего… А далее маленьким зрителей, а также их родителям, которым картины полюбились не меньше, предстоит увидеть череду необыкновенных подвигов и забавных ситуаций.

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Культурная хроника
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