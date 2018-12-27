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Marvel покажет фрагмент фильма «Мстители: война бесконечности» до премьеры

Культура

Увидеть его сможет небольшая группа поклонников киновселенной

Лондон, 27 декабря 2018, 10:01 — REGNUM  Компания Marvel перед премьерой фильма «Мстители: война бесконечности» проведет предварительный показ его отрывка. Мероприятие пройдет в Лондоне. Об этом 26 декабря сообщил портал Comicbook.

На эти показы смогут попасть лишь те поклонники киновселенной Marvel, которые готовы платить компании Sincura Group 35 фунтов стерлингов в месяц. Отмечается, что эти деньги направляются на формирование фонда стипендии Сент-Эндрюсского университета. После демонстрации отрывка картины пройдет встреча с режиссерами и актерами фильма.

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Напомним, премьера фильма «Мстители: война бесконечности» запланирована на 26 апреля 2019 года. Сняли картину режиссеры Энтони и Джо Руссо.

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