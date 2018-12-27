Marvel покажет фрагмент фильма «Мстители: война бесконечности» до премьеры

Лондон, , 10:01 — REGNUM Компания Marvel перед премьерой фильма «Мстители: война бесконечности» проведет предварительный показ его отрывка. Мероприятие пройдет в Лондоне. Об этом 26 декабря сообщил портал Comicbook.

На эти показы смогут попасть лишь те поклонники киновселенной Marvel, которые готовы платить компании Sincura Group 35 фунтов стерлингов в месяц. Отмечается, что эти деньги направляются на формирование фонда стипендии Сент-Эндрюсского университета. После демонстрации отрывка картины пройдет встреча с режиссерами и актерами фильма.

Читайте также: Составлен топ-10 лучших моментов в кинокомиксах 2018 года

Напомним, премьера фильма «Мстители: война бесконечности» запланирована на 26 апреля 2019 года. Сняли картину режиссеры Энтони и Джо Руссо.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссер Эдгар Райт проспорил «Оскар» создателю «Аквамена»