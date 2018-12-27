«Какая грусть, конец аллеи...»: премьера в Александринском театре

Санкт-Петербург, , 09:43 — REGNUM 27 декабря на Новой сцене Александринского театра состоится премьера спектакля по пьесе Резо Габриадзе «Какая грусть, конец аллеи…». Это первая постановка пьесы выдающегося грузинского театрального деятеля на российской сцене. Ее осуществил один из самых востребованных сегодня молодых режиссеров — Андрей Калинин. Сам же Резо Габриадзе на этот раз выступил еще и как сценограф и художник. В главной роли — Ольга Белинская. Также в спектакле заняты Сергей Паршин, Игорь Волков, Аркадий Волгин, Александр Поламишев, Анна Блинова и другие.

Резо Габриадзе хорошо известен любителям театра и кино в России. Достаточно вспомнить, что он является основателем и руководителем всемирно известного кукольного театра, неоднократно гастролировавшего в стране, что он сценарист культовых фильмов: «Кин-дза-дза!», «Мимимо», «Паспорт» и других. Петербуржцам он также дорог, как создатель таких объектов культуры, как миниатюрный монумент Чижику-Пыжику на Фонтанке и мемориальная доска Носу майора Ковалева.

В фойе театра развернута выставка иллюстраций Резо Габриадзе «Пушкин», которую мастер посвятил памяти своего друга, недавно ушедшего из жизни, — писателя Андрея Битова.