Ёлки, танки, богатырские забавы, любовь в зоопарке и Герда в Зазеркалье

Москва, , 09:12 — REGNUM «Ёлки последние»

Все, хорошее и плохое, однажды кончается. Вот и новогодний киносериал Тимура Бекмамбетова «Ёлки» прощается со зрителями. В последней части франшизы мы встретимся как со старыми знакомыми, так и с другими персонажами, мечтающими в Новый год о своем новом счастье. В фильме пять забавных и трогательных новогодних историй. Отношения студента Андрея и его брутального нового папы дяди Юры выходят на новый виток, причем Андрей вновь приходит на помощь «мужику с топором», скрывающему за бравадой свою житейскую неустроенность. Непростая, но крепкая дружба Бори и Жени может вот-вот закончиться, ведь Женя вдруг засобирался домой, на север. Снегурочка Марина попытается сделать Новый год чуть теплее для одинокого ворчливого дедушки. Лыжник и сноубордист традиционно устроят сущий тарарам и хаос — и конечно же, из-за любви. А ничем не знаменитая девушка из Воронежа отправится покорять сердце столичного актера Комаровского, по которому давно заочно вздыхает.

«Три богатыря и Наследница престола»

Царь-батюшка — тоже человек, и он с каждым годом, увы, не молодеет и не здоровеет. Вот прихватило его однажды, да так, что впору срочно завещание писать и думать о наследнике престола. Кандидатов и кандидаток не то чтобы много, точнее — всего одна, царская племянница Забава. Да вот беда, далековато она нынче проживает — вместе с мужем Елисеем учится разным премудростям в далеком Царьграде. Но для бравой богатырской троицы и ушлого коня Юлия добраться до какого-то там Царьграда — раз плюнуть! Очередная безумная экспедиция начинается!

Новый полнометражный мультфильм о приключениях Трех богатырей поставил режиссер Константин Бронзит.

«Любовь и прочий зоопарк» (18+)

У Гаспара, героя комедии французского режиссера Антони Кордье, сложные отношения с чудаковатым отцом и другими родственниками, от которых он был рад при первой возможности сбежать в Париж. Но отец решил жениться, и не побывать на его свадьбе как-то уже совсем неприлично. Отчаянно волнуясь, нервный Гаспар заручается поддержкой случайной спутницы. Лора должна изображать его подружку и служить буфером между ним, его чокнутой семейкой… и кое-кем еще, ведь отец Гаспара содержит целый частный зоопарк, полный экзотических зверей! Хотя, это еще надо разобраться, кто тут экзотичнее — звери или их хозяева…

«Т-34»

В первый день нового года на экраны выходит еще одна танковая фантазия, на сей раз от режиссера Алексея Сидорова.

Легендарный танк Т-34 уже успел показать свои возможности на полях сражений. Чрезвычайно впечатленные немцы хотят досконально изучить страшную боевую машину в деле. Для этого они собирают команду из советских военнопленных и устраивают испытания захваченной тридцатьчетверки на специальном полигоне за колючей проволокой и под надежной охраной. Но у командира Ивушкина свои планы, он с товарищами задумывает дерзкий прорыв из плена…

«Снежная королева: Зазеркалье»

Волшебство может быть очень опасным. А потому велико искушение если не уничтожить все чудесное, то упрятать его за надежным барьером. Король Харальд решил поступить именно так — заманить всех, наделенных волшебными способностями, в магический портал, ведущий в Зазеркалье, и навеки заточить их там. Родители Герды и ее брат Кай тоже оказались в заточении. Герде, обычной девочке, придется найти способ вызволить родных. В этом ей помогут самые неожиданные союзники и даже та, что была когда-то самым опасным врагом — Снежная Королева.

Продолжение полнометражного отечественного мультфильма сняли Алексей Цицилин и Роберт Ленс. Красочная и увлекательная сказка выходит на экраны 1 января.

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