Forbes назвал имена самых переоцененых актеров 2018 года

Нью-Йорк, США, , 08:28 — REGNUM Журнал Forbes составил рейтинг самых переоцененных голливудских актеров 2018 года. Первое место досталось Мэттью Макконахи. Список был опубликован 26 декабря на сайте издания.

Forbes отмечает, что в 2018 года с каждого вложенного $1 фильмы, в которых снимался Макконахи приносили своим создателям лишь $1,1. Второе место занял Кристиан Бэйл ($1,5), третье — Мэтт Деймон ($3,7). Кроме них в первую пятерку этого антирейтинга попали Мелисса Маккарти ($4,90) и Риз Уизерспун ($5,20). В топ-10 также вошли Дженнифер Лоуренс ($6), Шарлиз Терон ($7,90), Том Круз ($10,4), Том Хэнкс (12,1) и Бен Аффлек ($12,2).

Читайте также: Режиссер Эдгар Райт проспорил «Оскар» создателю «Аквамена»

Ранее издание Screen Rant составило топ-10 самых лучших моментов фильмов о супергероях, которые вышли в 2018 году. В списке чаще всего упоминается лента «Мстители: война бесконечности» режиссеров Энтони и Джо Руссо.

Читайте ранее в этом сюжете: Составлен топ-10 лучших моментов в кинокомиксах 2018 года