Режиссер Эдгар Райт проспорил «Оскар» создателю «Аквамена»

Лос-Анджелес, США, , 07:46 — REGNUM Режиссер Эдгар Райт проиграл «Оскар» своему коллеге Джеймсу Вану. В 2016 году они поспорили в Twitter на то, что если Ван сможет оставить в фильме отсылку на сериал «Стингрей», то Райт отдаст ему статуэтку. Об этом 26 декабря сообщил портал Syfy Wire.

Джеймс Ван сказал в интервью, что сейчас он ждет, пока его коллега посмотрит фильм и вспомнит о той самой публикации. Райт уже написал в соцсети, что пока не видел фильм, но, насколько он понимает, он должен Вану «Оскар».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что сумму общемировых сборов фильма «Аквамен» преодолела отметку $500 млн. В США картина вышла в прокат 30 декабря 2011 года, на внутреннем рынке она пока что собрала около $80 млн.

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