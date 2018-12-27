Умер российский актёр Дмитрий Матвеев

Москва, , 07:16 — REGNUM Советский и российский актёр Дмитрий Матвеев скончался на 66-м году жизни. Он умер 25 декабря. Информацию об этом на своей странице в Facebook опубликовал коллега и друг покойного Олег Хартулари.

«Прощай, Дмитрий Николаевич! Мой дорогой партнёр и старший товарищ. Царствие тебе Небесное! До встречи!» — написал Хартулари.

Он также добавил, что ему будет «очень не хватать звонков и тёплых слов» Матвеева.

https://www.facebook.com/photo.php

О причинах, дате прощания и месте похорон пока ничего не сообщается.

Дмитрий Матвеев родился 12 марта 1953 года в городе Потсдам в ГДР, однако вскоре его семья вернулась в СССР. В 1981 году он окончил ВГИК и попал на «Мосфильм», где проработал 10 лет.

С 1960 года снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, среди которых «Государственная граница», «Тегеран-43», «Осенний марафон», а список картин, где он озвучивал известных зарубежных актёров, в полтора раза больше. В их числе Мэл Гибсон в «Теории заговора» и «Маверике», Вин Дизель в «Спасти рядового Райана» и «Чёрной дыре», Кристофер Ламберт в «Горце». Также его голосом говорят актёры во вторых частях «Робота-полицейского» и «Терминатора». Кроме того, в его послужном списке — озвучивание телепрограмм («Дорожный патруль» и «Час пик»), а также нескольких компьютерных игр.

Дмитрий Матвеев получил звание лауреата КГБ СССР в области литературы и искусства. Этой наградой киноартиста отметили за роль Ильи Сушенцова в телесериале «Государственная граница».