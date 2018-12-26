Русский гений в тени Второй Отечественной войны

Андрей Мартынов, , 22:16 — REGNUM

У этой книги изначально оказалась непростая судьба. Издательство «Сирин», в которое ее еще в 1912 году предложил Андрей Белый (1880−1934) скептически отнеслось к проекту. Вероятно, это было связано с неоднозначным отношением руководства издательства (им владел будущий министр финансов Временного правительства Михаил Терещенко) к писателю. В частности, ранее Терещенко сомневался: стоит ли печатать роман Белого «Петербург». «Собрание» приняли к изданию лишь в 1914 году. Но, как писал другой замечательный поэт Владислав Ходасевич, «Проклятье вечное тебе, Четырнадцатый год!» — с началом Первой мировой (или, как тогда говорили, Второй Отечественной) войны, Терещенко решил свернуть свою издательскую деятельность. Таким образом, помимо «изборника» Белого, не вышли пять томов из 20-томного Собрания сочинений Федора Сологуба и семнадцать из 25-томного Собрания Валерия Брюсова…

В итоге «Собрание стихотворений» появилось посмертно на основе сохранившегося в РГАЛИ макета, подготовленного и откомментированного историком литературы Александром Лавровым (Пушкинский дом ИРЛИ).

Чем интересно это издание? Несмотря на то, что за плечами поэта уже было три книги («Золото в лазури», «Пепел» и «Урна») Белый решил не публиковать их полностью. При этом он отказался от таких шедевров, как «Отчаяние» (сб. «Пепел»). Одновременно им были включены в «Собрание» несколько новых стихотворений, которые, позднее вошли в сборники «Королевна и рыцари» и «Звезда».

Неожиданно для всех автор «Серебряного голубя» расположил избранные стихотворения в хронологическом порядке, сделав исключения лишь для «Шутки». Тем самым в книге нет ни разделов, составленных из предшествующих сборников, ни циклов из тематически подобранных стихотворений, что нарушило привычные традиции. Как признавался поэт в предисловии: «хронологический порядок предполагает не столько эстетический критерий, сколько историко-литературный. Видна эволюция тем, интересующих автора». Вот только творческую эволюцию новое «Собрание» так и не показало. В одном из писем Белый сообщал: «я не мог переписать все три сборника. Поэтому я переписал лишь некоторые стихи», которые в «изборнике» располагались по времени первой, а не новой редакции.

Насколько Белый изменял не понравившиеся ему сочинения? Приведем один пример. В книге «Урна» в стихотворении «Вольный ток» есть такие строки:

Как все, вплетался в подневольный

Я в безысходный хоровод.

Душил гробницею юдольной,

Страстей упавший небосвод.

В «Собрании» же эти строки звучали иначе:

Как все, вплетался в подневольный

Я в безысходный хоровод.

Меня душил страстей юдольный

Гробницей павший, неба свод».

Что лучше — решать читателю.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».