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Театр Джигарханяна стал рекордсменом по количеству премьер в Москве

Культура

В новом, 2019 году, году театр планирует выпустить до 12 премьер

Театр Джигарханяна стал рекордсменом по количеству премьер в Москве

Москва, 26 декабря 2018, 21:08 — REGNUM  Театр под руководством Армена Джигарханяна завершает 2018 года рекордным количеством премьер. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий литературной частью театра Николай Железняк, несмотря на уход Виталины Цымбалюк-Романовской с поста директора, «театр под руководством Армена Джигарханяна жив и процветает, продолжая радовать зрителя». Театром больше года руководит и. о директора Елена Гольванова.

По его словам, в уходящем 2018 году выпущено рекордное количество премьер на двух сценах — 11 спектаклей разных жанров. Тем самым побит рекорд среди московских театров. В частности, режиссер Сергей Виноградов, завершая трилогию по пьесам ирландского драматурга МакДонаха, поставил спектакль «Череп из Коннемары», с которым театр получил призы на Фестивале МакДонаха в Перми и фестивале «Виват, Театр!» в Тамбове. Спектакль «Сторож» режиссера А. Крупника по Гарольду Пинтеру завоевал награды на фестивале «Вайгель» в Саранске. «Прогремела премьера «Мольера» по Михаилу Булгакову, спектакля, который очень дорог Армену Борисовичу, ведь с него начинался его творческий путь в Москве. Блистательно поставлена Народным артистом России А. Кузиным антифашистская драма «Ночь Гельвера». Новогодние сказки «Веселое сердце» и «Малыш и Карлсон» радуют не только детей, но и их родителей», — сказал он.

В планах театра на 2019 год — капитальное возобновление спектакля «Ромео и Джульетта». Также режиссер Сергей Виноградов приступает к постановке «Брака по-итальянски». В новом году театр планирует выпустить до 12 премьер.

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Культурная хроника
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