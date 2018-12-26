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Актер сериала «Ходячие мертвецы» показал фанатам фотографию своей дочери

Культура

Норман Ридус выложил снимок в соцсети Instagram

Атланта, США, 26 декабря 2018, 14:25 — REGNUM  Норман Ридус, исполняющий в сериале «Ходячие мертвецы» роль Дэрила Диксона, впервые поделился с фанатами фотографией своей дочери. Снимок был опубликован 25 декабря на странице актера в соцсети Instagram.

https://www.instagram.com/p/BrygVbLnlV0/

Матерью ребёнка является модель и актриса Диана Крюгер, она родила девочку в начале 2018 года, пара пока что не торопится сообщить поклонникам её имя. Стоит отметить, у Нормана Ридуса уже есть взрослый 19-летний сын, которого зовут Мингус Люсьен.

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Напомним, Диана Крюгер и Норман Ридус познакомились на съемочной площадке фильма «Небо», который вышел в 2015 году. Крюгер зрители также знают актрису по фильмам «Сокровище нации» (2004) и «Бесславные ублюдки» (2009).

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