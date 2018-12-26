Прибыль «Союзмультфильма» за год выросла на 14%

Москва, , 13:00 — REGNUM Прибыль киностудия «Союзмультфильма» за 2018 год выросла на 14,3%. Об этом заявила председатель правления «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва, сообщили в Минкультуры РФ.

По ее словам, выручка в 2017 году составила 161 млн рублей, прогнозная выручка 2018 года — 184 млн рублей. В 2016 году прибыль составляла 84 млн рублей, убыток превышал 20 млн рублей.

«На сегодняшний день студия полностью расплатилась со всеми долгами, вышла из финансового и творческого кризиса и перешла на самоокупаемость», — пояснила Слащёва.

Помимо студии, работает детский центр «Союзмультфильма», общий доход которого превысил 5 млн рублей. В 2019 году «Союзмультфильм» планирует запустить не менее трех новых проектов.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Союзмультфильм» планирует реализовать в 2019 году два масштабных проекта — это создание интерактивного музея или медиацентра на ВДНХ и расширение площади технопарка на улице Королёва.

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