В Москве открыли мемориальную доску писателю и сценаристу Юрию Нагибину

Москва, , 11:25 — REGNUM В Москве торжественно открыли мемориальную доску писателю и сценаристу Юрию Нагибину. Она установлена на стене дома N 9 в Армянском переулке, где родился литератор. Правда, один из самых известных отечественных прозаиков второй половине ХХ века умер в 1994 году. Его перу принадлежит десятки романов, повестей, рассказов, он был авторов сценариев таких известных фильмов, как «Председатель», «Директор», «Чайковский», «Красная палатка», «Дерсу Узала», «Сильнее всех иных велений», «Гардемарины, вперед» и многих других.

Мемориальная доска сделана по проекту известного скульптора Александра Рукавишникова.