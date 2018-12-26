«Мой любимый музей»: подведены итоги народного онлайн-голосования

Москва, , 10:53 — REGNUM Закончилось голосование «Мой любимый музей» на портале «Культура РФ». В Министерстве культуры РФ состоялось награждения победителей и лауреатов первого всероссийского народного конкурса. Самым признанным выставочным пространством оказался музейный комплекс «Новый Иерусалим» в Московской области. И действительно, за последнее время он стал одним из самых заметных объектов культурной жизни и столицы, и области. И сегодня там проходят несколько масштабных экспозиций — «Стиль Фаберже», бронзовых скульптур и кукол Даши Намдакова, наивной живописи Люси Вороновой.

В число лучших музейных площадок также вошли Музей Победы в Москве, Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге, Музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка» в Тамбовской области, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник в Ростовской области, Алтайский государственный мемориальный музей Г. С. Титова, Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» и некоторые другие.

Самые знаменитые и посещаемые музеи страны, такие как Государственный Эрмитаж или Музеи Московского Кремля, не попали и в первую десятку.

Всего же, по сообщению официального сайта Министерства культуры, в голосовании приняли участие свыше 1600 российских музеев из всех регионов Российской Федерации.