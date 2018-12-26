Полиция Уганды препятствует проведению концерта Боби Вайна — СМИ

Бусабала , Уганда, , 10:58 — REGNUM Представитель полиции Уганды Эмилиан Кайима заявил, что музыкант и законодатель Роберт Кьягуланьи Ссентаму известный под псевдонимом Боби Вайн не сможет провести свой запланированный на День подарков концерт. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

«Мы будем присутствовать на пляже Бусабала и разгонять гуляк для их же защиты. По моим данным, этот концерт не был разрешен, потому что первостепенные условия не были соблюдены», — заявил Кайима.

Он сообщил, что Боби Вайн не написал в полицию запрос на разрешение безопасного проведения концерта, который должен был состояться сегодня, 26 декабря.

«Я не думаю, что концерт состоится, если только утром не возникнут новые подробности и окажется, что Боби Вайн всё-таки обратился в полицию о разрешении на свой концерт, если это так, то тогда полиция будет обеспечивать безопасность на концерте», — Кайима рассказал в интервью телевидению NBS TV.

Ранее Бобби Вайн сообщал в соцсетях, что органы безопасности совершили рейд на его пляж One Love Beach в Бусабале, оцепили концертную площадку и задержали его сотрудников.