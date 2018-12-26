Инсталляции из китайских фонарей появились на юге Франции

Тулуза, Франция, , 10:22 — REGNUM Во французском городе Гайак, расположенном недалеко от Тулузы, во второй раз проходит фестиваль китайских фонарей Le Festival des Lanternes, сообщает Euronews.

Атмосфера Китая заполнила маленький городок Гайак с населением около 18 тыс. человек на юго-западе Франции, отмечает издание.

Яркие драконы, сияющие здания и слоны в окружении мерцающих листьев лотоса — всё это можно увидеть на фестивале. В общей сложности для возведения инсталляций потребовалось около 800 китайских фонарей, покрытых шелком.

Сообщается, что из Китая было отправлено около 40 тыс. м² ткани, а для освещения потребовалось в общей сложности 60 тыс. светодиодных ламп. 80 китайских рабочих прибыли непосредственно из Китая, чтобы выполнить установку фигур.

Издание отмечает, что изюминкой фестиваля стал храм высотой 75 метров. Сооружение стало самой большой фигурой, состоящей из светящихся фонарей, когда-либо построенной за пределами Китая.

Напомним, в 2017 году, когда фестиваль прошел впервые, его посетили больше 250 тыс. человек. В этом году Le Festival des Lanternes продлится до 6 февраля 2019 года.