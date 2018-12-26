В Узбекистане открылся центр казахской культуры и литературы

Ташкент, , 07:58 — REGNUM В Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои открылся Центр казахской культуры и литературы, сообщает 26 декабря агентство «Казинформ».

В библиотеке представлены произведения известных казахстанских писателей на русском, английском и казахском языках, в том числе книги президента республики Нурсултана Назарбаева.

В ходе торжественной церемонии открытия Центра директор Национальной библиотеки Узбекистана Алишер Абдуазизов отметил важность развития культурного диалога и обмена опытом между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Национальной библиотеке Румынии в Бухаресте открылся Национальный центр культуры Казахстана. Кроме того, специалисты переводят на румынский язык книги Нурсултана Назарбаева.

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