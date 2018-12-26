В Китае открыли «фабрику кинорежиссеров» при участии мэтра Джеки Чана

Пекин, , 05:54 — REGNUM Телевизионный киноканал Китая (China Movie Channel), принадлежащий Китайском центральному телевидению (CCTV) анонсировал семь кинопроектов, которые получат спонсорскую поддержку в рамках инициированной каналом кампании «Movie Plus», сообщает 25 декабря агентство Синьхуа.

Кампания «Movie Plus» была начата в сентябре. В ее рамках многообещающие молодые кинематографисты должны адаптировать избранные литературные произведения в виде кино, а также сформулировать план производства картины.

Шесть из 64 киноадаптаций, претендующих на спонсорскую помощь были выбраны экспертами для оказания финальной поддержки и профессионального наставничества со стороны известных и опытных реноделов, а также знаменитых актёров вроде Джеки Чана. Избранные проекты относятся к жанрам научной фантастики, романтической комедии и криминальной драмы.

Отметим, что проект «Movie Plus» задумывался, как платформа для здоровой конкуренции в сфере кинопроизводства, а также для развития киноиндустрии Китая, о чем заявлял глава Ассоциации кинопродюсеров Китая Мин Чжэньцзян.

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