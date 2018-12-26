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Эдите Пьехе вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Культура

На концерте губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил певицу за верность городу

Эдите Пьехе вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
Иллюстрация: Gov.spb.ru
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Санкт-Петербург, 26 декабря 2018, 05:37 — REGNUM  Народная артистка СССР Эдита Пьеха была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Отмечается, что орден певице был вручен в соответствии с приказом президена России Владимира Путина. Пьеха выступила в петербургском ДК имени Горького 25 декабря с концертом. На концерте губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил певицу за верность городу.

Напомним, в июле 2017 года Пьеха была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за «большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».

Советская и российская певица Эдита Пьеха — народная артистка СССР, лауреат ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1997 г.), ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени (2007 г.) и других государственных наград.

Читайте ранее в этом сюжете: Эдита Пьеха награждена орденом «За заслуги перед отечеством» II степени

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