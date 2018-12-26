В Москве открылась выставка «Гражданская война в России»

Москва, , 05:07 — REGNUM Выставка «И пошел брат на брата… Гражданская война в России. 1918−1922» открылась в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.

Историко-документальная выставка посвящена 100-летию начала гражданской войны в России.

В ее создании использованы материалы Государственного архива РФ и Российского государственного архива военной истории при участии Российского Государственного архива социально-полмитической истории, Государственного исторического музея и Госархива кинофотодокументов.

Коммнтируя открытие выставки, Андрей Юрасов, замглавы Росархива, сказал, что выставка показала гражданскую войну как «масштабную национальную трагедию», «которая связана с огромными материальными потерями, с красным и белым террором, с тяжелыми морально-нравственными последствиями для общества».

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