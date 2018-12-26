Среда, 26 Декабря 2018 года
01:52:30 МСК

Сайт «Год театра в России» с нового года заработает в полном объёме

Культура

Пока портал работает в базовом режиме

Москва, 26 декабря 2018, 01:11 — REGNUM  Работа сайта, посвященного Году театра в России, начнет работу в полном объеме с Нового года, сообщил заместитель российского министра культуры Павел Степанов на заседании Минкульта РФ.

Сайт, который работает уже сейчас, пока запущен в базовом режиме. С момента начала его полномасштабной работы количество культурных мероприятий, рекламируемых сайтом, будет заметно расти.

Пока на сайте анонсировано более 2,6 тыс. мероприятий, которые проводятся в более чем 600 учреждениях культуры. Степанов отметил, что ожидается рост числа людей, которые будут ходить в новом году в театры — не менее чем на десять процентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Год театра в России открылся 13 декабря. Весь будущий год во всех регионах России будут проводиться мероприятия федерального, регионального и международного уровня.

Читайте ранее в этом сюжете: В России открывается Год театра

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Театр
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить