Сайт «Год театра в России» с нового года заработает в полном объёме

Москва, , 01:11 — REGNUM Работа сайта, посвященного Году театра в России, начнет работу в полном объеме с Нового года, сообщил заместитель российского министра культуры Павел Степанов на заседании Минкульта РФ.

Сайт, который работает уже сейчас, пока запущен в базовом режиме. С момента начала его полномасштабной работы количество культурных мероприятий, рекламируемых сайтом, будет заметно расти.

Пока на сайте анонсировано более 2,6 тыс. мероприятий, которые проводятся в более чем 600 учреждениях культуры. Степанов отметил, что ожидается рост числа людей, которые будут ходить в новом году в театры — не менее чем на десять процентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Год театра в России открылся 13 декабря. Весь будущий год во всех регионах России будут проводиться мероприятия федерального, регионального и международного уровня.

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