«Встречаем вместе». Пушкинский музей проведёт новогоднюю акцию

Санкт-Петербург, , 00:55 — REGNUM Бесплатно посетить Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина приглашают жителей и гостей Санкт-Петербурга в канун Нового года, сообщили в пресс-службе учреждения.

«31 декабря, в понедельник, ГМИИ им. А.С. Пушкина будет открыт для посещения, вход будет осуществляться по бесплатным билетам», — отметили в музее.

Уточняется, что любители искусства смогут бесплатно посмотреть экспозиции в Главном здании на Волхонке, 12 и в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX—XX вв. на Волхонке, 14.

В Главном здании в канун Нового года будут проводиться экскурсии для детей и квест — для подростков. В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX—XX вв. посетители смогут участвовать в экскурсии по постоянной экспозиции.

«Обращаем ваше внимание, что вход на выставки с отдельным билетом — «Парижские вечера» баронессы Эттинген. Руссо, Модильяни, Аполлинер, Сюрваж, Фера» и «Пикассо & Хохлова» — платный», — отметили в музее.

В музее сообщили, что 31 декабря он будет работать с 11 утра до пяти часов вечера. После четырех часов вход и кассы уже будут закрыты.

Также в Пушкинском музее уточнили, что 1 января будет работать только Главное здание и Галерея искусства стран Европы и Америки XIX—XX в — с полудня до восьми вечера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге открылась выставка ледовой скульптуры ICE FANTASY на тему «Путешествие вокруг света».

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