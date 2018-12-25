В 2019 году в тамбовском дворце Асеевых откроется постоянная экспозиция

Тамбов, , 22:19 — REGNUM В музейном комплексе «Усадьба Асеевых» в Рассказовском районе Тамбовской области после реконструкции в тестовом режиме побывало более тысячи посетителей. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил тамбовский губернатор Александр Никитин на пресс-конференции. В 2019 году здесь откроется постоянная экспозиция.

В преддверии Нового года открытый диалог губернатора с журналистами проходил в исторической «жемчужине» Тамбовщины — дворце Асеева в Рассказовском районе. Место проведения мероприятия задало тему первого вопроса журналистов — о развитии внутреннего туризма.

Проведение интересных ярмарок, фестивалей, открытие новых музеев ежегодно привлекает в Тамбовскую область большое количество туристов. И в ближайшее время в эту работу включится еще один музейный комплекс.

«Нам удалось провести масштабную реконструкцию музейного комплекса «Усадьба Асеевых» в Рассказовском районе. В этом году в рамках тестового экскурсионного обслуживания здесь побывало более тысячи посетителей, — сказал Александр Никитин. — В 2019 году в музее начнет работать постоянная экспозиция, посвященная семье Василия Тихоновича Асеева, бытовой жизни усадьбы. С помощью передовых цифровых технологий планируется создать часть интерьеров усадебного дома на основе виртуальной реальности».

Губернатор отметил, что в адрес министра культуры России Владимира Мединского направлено письмо с просьбой о передаче парка усадьбы в безвозмездное пользование Тамбовской области.

Перемены ждут и еще одну культурную «жемчужину» Тамбовщины — музей-усадьбу «Ивановка». Утверждена «дорожная карта» его развития на 2019−2023 годы. Весной 2019 года на территории усадьбы будет завершено сооружение Летнего театра и начнется строительство гостиницы. В этом году в Ивановке построен новый сельский дом культуры со зрительным залом на 200 мест.

Создание туристического кластера на территории региона будет продолжено.