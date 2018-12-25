Составлен список лучших фильмов, сериалов и актеров 2018 года

Москва, , 18:57 — REGNUM Портал «Mail.ru Кино» подвел итоги 2018 года и составил список лучших фильмов, сериалов и актеров. Издание отмечает, что список был составлен на основе мнения читателей.

Лучшим фильмом пользователи сервиса посчитали «Богемскую рапсодию» режиссера Брайана Сингера, главную роль в которой исполнил актер Рами Малек. Лучшим новым сериалом было признано шоу «Годунов». В конкурсе самых популярных картин первое место заняла «Мстители: Война бесконечности». Лучшим новым сериалом названа «Кровавая барыня», а самым любимым сериалом — «Полицейский с Рублевки».

Звание самой популярной актрисы 2018 года посетители Mail.ru Кино отдали Любови Аксеновой, а самым популярным актером был назван Павел Прилучный.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало список лучших фильмов 2018 года, над составлением которого работали представители независимого кинематографа. Каждый из них составил свой вариант списка, но самой упоминаемой картиной стала «Рим» Альфонсо Куарона.

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