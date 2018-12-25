Создатель «Джона Уика» все еще надеется снять ремейк фильма «Горец»

Лос-Анджелес, США, , 18:32 — REGNUM Режиссёр Чад Стахелски, известный зрителям по фильму «Джон Уик», не теряет надежды на то, что ему все-таки удастся снять ремейк фильма «Горец». Об этом 25 декабря сообщил портал Science Fiction.

В интервью журналистам Стахелски сказал, что он по-прежнему хочет работать над этим проектом. Издание предположило, что, возможно, режиссер сможет заняться им сразу после того, как полностью закончит работу над третьей частью фильма «Джон Уик». Ранее кинематографист заявлял, что, по его мнению, эти проекты имеют много общего.

Читайте также: IndieWire составило список лучших фильмов 2018 года

Напомним, проект перезагрузки «Горца» появился около 10 лет назад, в 2008 году права на экранизацию приобрела компания Summit Entertainment. Впоследствии их выкупила известная голливудская студия Lionsgate. Сценарист Райан Кондал («Рэмпейдж», «Геракл») в марте 2018 года сообщил, что он закончил работу над сценарием нового фильма франшизы.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «Бамблби» рассказал о возможном продолжении картины