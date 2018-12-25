ДНР: Земля Саур-Могилы и флаг республики побывали на МКС

Донецк, , 19:11 — REGNUM Земля, взятая у подножия мемориального комплекса Саур-Могила, вместе с флагом Донецкой Народной Республики (ДНР) побывали на Международной космической станции (МКС), заявил российский специалист по истории советской пилотируемой космонавтики Александр Глушко, сообщает 25 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, земля и флаг были доставлены на МКС в марте 2018 года. Земля была частично распылена в космосе «как символ воссоединения душ погибших защитников легендарной высоты с вечностью». В октябре груз с землей и флагом вернулся на Землю. Капсулы были переданы в музеи Подмосковья и Донецка.

Напомним, памятник на кургане Саур-Могила был открыт в 1967 году в память о советских солдатах, погибших на кургане во время сражений с фашистами в 1943 году. В августе 2014 году украинские каратели разрушили памятник, обстреливая ополченцев.