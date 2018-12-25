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На площади Революции Красноярска впервые за полвека открылась ёлка

Культура

В 1970 году главная зелёная красавица переехала на набережную Енисея

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На площади Революции Красноярска впервые за полвека открылась ёлка
Иллюстрация: Пресс-служба администрации Красноярска
На площади Революции Красноярска впервые за полвека открылась ёлка

Красноярск, 25 декабря 2018, 18:00 — REGNUM  Сегодня, 25 декабря, Дед Мороз и Снегурочка под аплодисменты жителей Красноярска зажгли огни на 22-метровой зелёной красавице на площади Революции. Как сообщает пресс-служба городской администрации, спустя почти полвека главный общегородской символ Нового года вернулся на своё историческое место.

Традиция установки ёлки в Красноярске на площади Революции начинается с 1937 года. Ель тогда ставили живую. В 1970 здесь появился памятник Ленину, поэтому главная зелёная красавица переехала на набережную Енисея к Коммунальному мосту.

Как выглядела ёлка на площади в те годы можно увидеть на фотовыставке — здесь же под открытым небом специально создали «дневник» советского новогоднего Красноярска. Старожилы помнят, что вокруг размещались снежные скульптуры сказочных персонажей и ледяные горки.

«Я на тот момент училась в классе пятом, прямо на уроке мы делали игрушки для этой ёлки. Никаких гирлянд тогда не было, поэтому все украшения мастерили из бумаги. В основном это были цветные сундучки, цепочки, фонарики», — вспоминает жительница Красноярска Галина Смирнова.

В преддверии 2019 года на этом месте вновь новогодняя атмосфера. На площади обустроена аллея желаний из светящихся ажурных арок, световой тоннель, декоративные буквы, которые складываются в слово «любовь».

На открытии обновленной площади побывал мэр Красноярска Сергей Ерёмин. Делясь впечатлениями, глава города признался: «У меня ощущение, как будто ёлка на площади Революции была всегда. Настолько гармонично она здесь стоит. Интересные светоцветовые локации создали ауру праздника».

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