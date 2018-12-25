В Южной Корее открыли сезон Зимних фестивалей

Сеул, , 19:16 — REGNUM В провинции Южной Кореи Канвондо открыли сезон Зимних фестивалей, сообщает TV Сhosun.

Рыбалка — одно из самых популярных занятий жителей Южной Кореи, поэтому на несколько месяцев одна из провинций страны становится снежным царством по ловле рыбы.

В Корее ловля рыбы осуществляется двумя основными способами: подлёдная ловля в лунках с помощью маленькой удочки и ловля руками.

25 декабря более 5000 человек посетили третий день Pyeongchang Trout Festival — фестиваля по ловле форели, который продлится до 27 января.

С 5 по 27 января пройдет Hwacheon Mountain Trout Festival — фестиваль по ловле горной форели, а с 26 января по 3 февраля пройдет Inje Icefish Festival — фестиваль по ловле корюшки на озере Соян.

Во время фестивалей посетители могут прокатиться в санях, поиграть в футбол на льду и скатиться со снежной горки. Кроме того, из пойманной рыбы готовят суп, который могут попробовать все желающие.