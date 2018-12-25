Назначен новый директор театра Волкова в Ярославле

Ярославль, , 16:58 — REGNUM Директором Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле назначен Алексей Туркалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе театра.

Приказ о назначении пришел из министерства культуры, он одобрен министром. В настоящий момент директор находится в Ярославле, знакомится с театром, принимает дела», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе театра.

Алексей Туркалов ранее возглавлял филиал Российского государственного цирка в Владивостоке. Место директор театра было вакантно после увольнения Юрия Итина, являющегося обвиняемым по делу «Седьмой студии». Обязанности директора исполнял художественный руководитель театра Евгений Марчелли.

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