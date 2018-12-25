Фанаты шоу «Ходячие мертвецы» устроили в соцсетях рождественский флешмоб

Нью-Йорк, США, , 15:20 — REGNUM Поклонники сериала «Ходячие мертвецы» устроили в сети флешмоб, они решили одеть в рождественские наряды актеров шоу. Об этом 24 декабря сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/carrieWUTWUT/status/1077223294770790400

Фанаты выложили в Twitter множество коллажей, в которых на персонажей сериала надеты колпаки Санта Клауса. Кроме этого в соцсеть были выложены фотографии картонных фигур героев, которые выставляются в магазинах в качестве рекламы, на них сотрудники торговых организаций также одели праздничные головные уборы.

https://twitter.com/highonthehogs1/status/1075587645303078912

Некоторые фанаты опубликовали снимки своих поделок, на одном из них запечатлен рождественский носок с изображением Дэрила Диксона (Норман Ридус).

https://twitter.com/Musicboxmystery/status/1077266646895452160

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Напомним, вторую часть девятого сезона «Ходячих мертвецов» телеканал AMC покажет 10 февраля 2019 года. Ранее продюсер сериала Анджела Канг сообщила, что в ней зрителям покажут продолжение истории Нигана (Джеффри Дин Морган).

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