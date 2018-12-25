Вторник, 25 Декабря 2018 года
16:13:30 МСК

Фанаты шоу «Ходячие мертвецы» устроили в соцсетях рождественский флешмоб

Культура

Они одели в праздничные наряды как героев, так и злодеев

Нью-Йорк, США, 25 декабря 2018, 15:20 — REGNUM  Поклонники сериала «Ходячие мертвецы» устроили в сети флешмоб, они решили одеть в рождественские наряды актеров шоу. Об этом 24 декабря сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/carrieWUTWUT/status/1077223294770790400

Фанаты выложили в Twitter множество коллажей, в которых на персонажей сериала надеты колпаки Санта Клауса. Кроме этого в соцсеть были выложены фотографии картонных фигур героев, которые выставляются в магазинах в качестве рекламы, на них сотрудники торговых организаций также одели праздничные головные уборы.

https://twitter.com/highonthehogs1/status/1075587645303078912

Некоторые фанаты опубликовали снимки своих поделок, на одном из них запечатлен рождественский носок с изображением Дэрила Диксона (Норман Ридус).

https://twitter.com/Musicboxmystery/status/1077266646895452160

Читайте также: Журналиста The New York Times удивило грибное ризотто «Аэрофлота»

Напомним, вторую часть девятого сезона «Ходячих мертвецов» телеканал AMC покажет 10 февраля 2019 года. Ранее продюсер сериала Анджела Канг сообщила, что в ней зрителям покажут продолжение истории Нигана (Джеффри Дин Морган).

Читайте ранее в этом сюжете: Актеры спин-оффа шоу «Ходячие мертвецы» снимутся в кроссовере сериалов

Читайте развитие сюжета: Видео: актер сериала «Ходячие мертвецы» выпустил музыкальный клип

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить