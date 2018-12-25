Музыкант Боно и U2 провели благотворительный концерт для помощи бездомным

Дублин, , 14:42 — REGNUM Певец Боно и его группа приняли участие в большом концерте, организованном в канун Рождества в Дублине, чтобы помочь местным нуждающимся через «Сообщество Саймона» — благотворительную организацию, которая помогает бездомным или людям, рискующим остаться на улице. Об этом 25 декабря сообщает AMNA.

Музыканты U2 впечатлили слушателей интерпретацией композиции из своего последнего альбома, а также рождественскими песнями Holy Night и O Night Divine. В концерте приняли участие и другие ирландские музыканты, в том числе Глен Хансард, Дэмиен Райс, Дэнни Орили, Имельда Ми, Люк Клеркин.

В Ирландии около 10 000 бездомных, из них порядка 4000 детей; по сообщению благотворительной организации Inner City Helping Homeless, только рождественской ночью спящими на улице были найдены более 100 человек.

Напомним, Боно известен своей активной социальной позицией. Так, в сентябре во время визита в Ватикан он обсудил с папой римским Франциском проблему педофилии в католической церкви. Встреча длилась полтора часа, и, по словам Боно, он сказал Франциску, что «для некоторых ситуация выглядит так, будто преступники лучше защищены, чем жертвы».