Вторник, 25 Декабря 2018 года
15:18:22 МСК

Количество зрителей в кинотеатрах страны в 2018 году превысит 56 миллионов

Культура

Кассовые сборы составят 13,5 млрд рублей

Количество зрителей в кинотеатрах страны в 2018 году превысит 56 миллионов
Зрители

Москва, 25 декабря 2018, 14:25 — REGNUM  Пресс-служба Фонда кино опубликовала первые итоги кассовых сборов в 2018 году. По предварительным подсчетам, общие сборы за прошедший год составят 13,5 млрд рублей. Всего количество человек, отправившихся посмотреть фильм в кинотеатры, до донца года — а сейчас время массового посещения кинозалов — должно превысить 56 млн. Особо отмечается, что десять российских лент окупились в результате проката. Это посчитали рекордом. Правда, специалисты задаются вопросом, сколько же картин считаются заведомо убыточными.

Два отечественных фильма сумели преодолеть серьезную планку в 1 млрд рублей сборов — это «Движение вверх» и «Лед».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить