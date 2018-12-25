Количество зрителей в кинотеатрах страны в 2018 году превысит 56 миллионов

Москва, , 14:25 — REGNUM Пресс-служба Фонда кино опубликовала первые итоги кассовых сборов в 2018 году. По предварительным подсчетам, общие сборы за прошедший год составят 13,5 млрд рублей. Всего количество человек, отправившихся посмотреть фильм в кинотеатры, до донца года — а сейчас время массового посещения кинозалов — должно превысить 56 млн. Особо отмечается, что десять российских лент окупились в результате проката. Это посчитали рекордом. Правда, специалисты задаются вопросом, сколько же картин считаются заведомо убыточными.

Два отечественных фильма сумели преодолеть серьезную планку в 1 млрд рублей сборов — это «Движение вверх» и «Лед».