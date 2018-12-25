В Татарии впервые прошёл День вьетнамской культуры

Казань, , 13:54 — REGNUM День вьетнамской культуры, которые впервые прошёл в Татарии, объединил концертную программу, конкурс чтения стихов, конкурс вьетнамской каллиграфии, а также знакомство с особенностями традиционной вьетнамской кухни, сообщает 25 декабря пресс-служба Казанского федерального университета (КФУ).

Организатором мероприятия наряду с Институтом международных отношений КФУ выступило региональное вьетнамское общество «Доанкет».

"Это поистине важное событие, которое позволило нам открыть для себя огромный пласт культуры одной из древнейших цивилизаций Азии, культуры, обладающей особой красотой и эстетикой и отражающей богатейшую историю вьетнамского народа», — сообщил директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов.

По его словам, в КФУ действует один из немногих центров России, в которых изучают вьетнамскую культуру, язык, цивилизацию. Решение об открытии этого направления деятельности принималось коллективом института, и на мероприятиях студенты продемонстрировали всем присутствующим, насколько им дорог изучаемый язык.

«Среди конкурсантов было очень много первокурсников, только начавших свой путь в изучении вьетнамского языка. Было видно, что эти ребята уже влюблены в изучаемый язык», — сообщила завкафедрой алтаистики и китаеведения КФУ, член жюри Альфия Аликберова.

На суд жюри конкурсного жюри были представлены произведения, посвященные трем темам: матери и любви матери к ребенку, любви во всех ее возможных проявлениях и войне. Последняя была крайне актуальна во Вьетнаме во все времена, ведь этот народ постоянно жил в состоянии борьбы за свою независимость. Номера были дополнены музыкальным и фотосопровождением, соответствующим теме каждого читаемого стихотворения в отдельности. А критериями оценки конкурсных выступлений стали произношение, выразительность и точность воспроизведения. По итогам конкурса были определены победители.

Неподдельный интерес у учащихся вызвал и конкурс вьетнамской каллиграфии. В нем также приняли участие как студенты первого, так и второго курсов. Его результаты будут объявлены позже.

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