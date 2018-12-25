Режиссёр «Бамблби» рассказал о возможном продолжении картины

Лос-Анджелес, США, , 13:32 — REGNUM Режиссёр Трэвис Найт заявил, что у него есть идеи для потенциального сиквела фильма «Бамблби», являющегося частью франшизы «Трансформеры». Об этом 24 декабря сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1077383158713200640

«Когда я заканчиваю один из моих фильмов, я всегда представляю, что будет дальше с персонажами», — сказал режиссер. Найт добавил, что у него уже есть сценарии, в которых присутствуют Чарли, Бамблби и все остальные герои.

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Напомним, фильм «Бамблби», по сути являющийся «мягкой перезагрузкой» франшизы «Трансформеры», получил высокие оценки критиков и зрителей. Пользователи сервиса Rotten Tomatoes дали ему оценку 94%.

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