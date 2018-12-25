В Ростовской области оживят студию кинохроники

Ростов-на-Дону, , 12:40 — REGNUM В Ростовской области будет возрождена Ростовская киностудия, существовавшая с 1927 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 25 декабря.

«Он поручил [Василий Голубев] проработать вопрос возрождения киностудии и представить до конца января 2019 года дорожную карту. Будет создана рабочая группа с участием минкультуры области и Союза кинематографистов», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что за годы существования Ростовская студия кинохроники выпустила более 300 фильмов и свыше 3 тыс. номеров киножурналов. Как следует из открытых источников, в 2011 году появилась информация об аукционной продаже Ростовской киностудии, а в 2015 году здание, в котором она располагалась, было уничтожено выкупившими его застройщиками.

ИА REGNUM напоминает, что ещё в 2016 году сообщалось, что в регионе будет создана своя студия кинохроники «Дон-фильм». Планировалось расположить студию на базе существующего Дома кино.

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