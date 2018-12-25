В Ростовской области будут снимать документальное кино

Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM В Ростовской области будут развивать документального кино. Это следует из соглашение, которое скрепили подписями донской губернатор Василий Голубев и ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова Владимир Малышев.

Предполагается, что стороны займутся переподготовкой кадров в сфере культуры и искусства, стажировкой обучающихся, студентов и специалистов образовательных учреждений культуры и искусства. Напомним, что в Ростове-на-Дону работает филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова.

Глава региона также поддержал идею возрождения Ростовской киностудии. До конца января 2019 года должна быть подготовлена дорожная карта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что вРостовской области будет создана своя студия кинохроники под рабочим названием «Дон-фильм» заявлялось ещё в 2016 году. Планировалось расположить студию на базе существующего Дома кино.

Сама идея возрождения киноиндустрии на Дону возникла давно и была озвучена в ходе проведения Года российского кино.

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